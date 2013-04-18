В рамках официального визита на Закарпатье послов стран Вышеградской четверки на украинско-словацкой границе, недалеко от перехода Малый Березный-Убля, состоялась торжественная маркировка Транскарпатской туристической магистрали, которая связывает туристические маршруты Закарпатья и Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, открыть Карпатский туристический путь протяженностью более 330 км, ведущий от украинско-словацкой границы до границы с Румынией, 17 апреля прибыли: Генрик Литвин – посол Республики Польша в Украине, Иван Почух – посол Чешской Республики в Украине, Мигаль Баер – посол Венгрии в Украине, Марек Шафин – временный поверенный по делам посольства Словацкой Республики в Украине.

Закарпатские горные спасатели помогали чешским коллегам в маркировке туристических дорог. Следует заметить, что в Закарпатской области специальными табличками (согласно европейской системе) промаркировано более 1000 км маршрутов, еще 1000 км промаркировано в Ивано-Франковской области.

Данный проект реализуется еще с 2008 года по инициативе и при поддержке средств правительства Чешской Республики.

В ГСЧС отмечают, что маркировка туристических тропинок поможет любителям пеших путешествий по украинским Карпатам найти правильную дорогу и не заблудиться в горной местности. Ориентируясь по маркировке и стрелкам, туристы с надлежащим уровнем предварительной подготовки могут пройти сложный по конфигурации туристический маршрут без карты, компаса и описания. Указательные, предупреждающие, ограничивающие и запрещающие знаки подскажут им в походе информацию, где есть объекты туристического интереса, пристанища, природоохранные объекты для осмотра, места для купания; какое расстояние между объектами, какие виды деятельности для туристов разрешены, какие опасности и препятствия ожидаются впереди и другое.

Также это поможет и горным спасателям, поскольку заблудившийся турист сможет их проинформировать, возле какой таблички он находится.