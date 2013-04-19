Киевсовет разрешил продать старый коммунальный транспорт

Киевсовет предоставил разрешение продать на аукционе 117 списанных автобусов КП “Киевпастранс”.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение на заседании сессии проголосовали 63 из 89 депутатов Киевсовета.

Согласно решению, в перечне таких автобусов, преимущественно, ЛАЗы, “Богданы” и “Икарусы”, которые полностью амотризированы и имеют нулевую остаточную стоимость. Есть также 9 автобусов “Вольво” 1982-1987 годов выпуска, но так же с нулевой остаточной стоимостью.

Этим же решением депутаты дали согласие на списание других амортизированных транспортных средств, принадлежащих “Киевпастрансу”, среди которых, кроме автобусов, также троллейбусы и трамваи. В целом - около 200 единиц транспорта.