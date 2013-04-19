ДЖД ликвидирует несанкционированные свалки в полосе отвода железной дороги

Донецкая железная дорога проводит ликвидацию несанкционированных свалок мусора в полосе отвода железной дороги, сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, в ходе проверок санитарного состояния территорий, относящихся к зоне ответственности ДЖД, отмечается систематическое загрязнение полосы отвода и защитной лесополосы бытовыми отходами, которые выбрасывают жители частного сектора, владельцы дачных участков садовых товариществ и гаражно-строительных кооперативов. В итоге образующиеся свалки представляют серьезную угрозу безопасному движению поездов, создают неблагоприятную санитарно-гигиеническую обстановку, а также портят эстетический вид.

Особую тревогу у железнодорожников вызывает прилегающая территория Донецка, Мариуполя, Луганска, Славянска, Красноармейска, где из года в год в полосе отвода железной дороги устраиваются несанкционированные свалки.

В пресс-службе отметили, что представители дистанций путей и защитных лесонасаждений, в чьей зоне ответственности находится полоса отвода, постоянно обращаются с заявлениями о фактах обнаружения бесхозных отходов в местные государственные администрации или в органы местного самоуправления, однако кардинального решения этой проблемы пока нет, и уборкой мусора вынуждены заниматься железнодорожники.

По данным ДЖД, в 2012 году работниками предприятия ликвидировано более 200 несанкционированных свалок бытовых отходов в полосе отвода.

При этом в прошлом году железнодорожники высадили 1088 деревьев, 1363 кустарников, облагородили более 170 га газонов, очистили от мусора более 2,3 км берегов водоемов и 1 тыс. км полосы отвода.

В 2012 году ДЖД перечислила 1 млн 834 тыс. грн экологического налога, из них 1 млн 347 тыс. грн - в местный бюджет.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.