ЮЖД предлагает постоянным клиентам абонементы для пригородных поездок

Южная железная дорога предлагает пассажирам, которые часто пользуются пригородным железнодорожным транспортом, пользоваться абонементными билетами в целях экономии времени и средств. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Согласно сообщению, абонементные билеты бывают полные, льготные, детские, студенческие и «выходного дня». При этом приобрести абонементные билеты можно как за наличный, так и безналичный расчет без указания в билете данных пассажира (для полных билетов) или с указанием данных пассажира (для льготных и студенческих билетов).

«Стоимость полного абонементного билета на один месяц составляет сумму стоимости 40 поездок по установленным тарифам», - уточнили в пресс-службе, отметив, что приобретение таких билетов целесообразно для предприятий, чьи сотрудники регулярно пользуются железнодорожным транспортом.

При этом стоимость льготного и студенческого абонементного билета на один месяц составит сумму стоимости 26 поездок по установленным тарифам, а стоимость детского абонементного билета составляет 75% от стоимости льготного абонементного билета.

Также пассажирам доступны абонементные билеты "выходного дня", которые продаются независимо от возраста и льгот.

"Стоимость билета «выходного дня» определяется из расчета стоимости 14 поездок", - пояснили в пресс-службе, уточнив, что билет «выходного дня» действителен для проезда в пятницу, субботу, воскресенье, понедельник, предпраздничные и праздничные дни на всех участках между станциями, указанными в билете.

В пресс-службе отметили, что по желанию физических и юридических лиц продажа полных и льготных абонементных билетов может осуществляться на 15 дней.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-марте 2013 года получила от областных и районных госадминистраций 35,8 млн грн компенсации за перевозку отдельных категорий граждан, что составляет 42,5% от общей суммы компенсации в 84,3 млн грн.

При этом в январе-марте 2013 года «Укрзализныця» недополучила 42,4 млн грн, или 97,3%, от общей суммы компенсации за перевозку по льготным тарифам студентов и учеников профессионально-технических учебных заведений.