ЮЖД задействует 2688 проводников в пик летних пассажирских перевозок

Южная железная дорога намерена задействовать в период пика летних пассажирских перевозок 2688 проводников пассажирских вагонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

В частности, для обслуживания поездов Харьковского вагонного участка дополнительно примут на работу 470 проводников.

"Также планируется привлечь на договорной основе 280 студентов Украинской государственной академии железнодорожного транспорта и 313 выпускников профессионально-технических лицеев и техникумов железнодорожного транспорта", - цитирует пресс-служба начальника ЮЖД Александра Филатова, который 18 апреля провел совещание с руководителями служб и подразделений пассажирского хозяйства Южной железной дороги.

По информации пресс-службы, на совещании были обсуждены проблемы каждого подразделения, уточнены сроки поставки запасных частей, комплектующих и материалов, необходимых для проведения текущего ремонта вагонов, а также определены меры по повышению качества обслуживания пассажиров и созданию безопасных и комфортных условий труда для работников сферы пассажирских перевозок.

В пресс-службе также отметили, что в подготовке и обслуживании эксплуатационного парка пассажирских вагонов задействованы 5,3 тыс. работников вагонных участков и депо, из которых 2,87 тыс. - работники поездных бригад.

"Все подготовительные работы сегодня ведутся по плану и завершатся в конце мая", - сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога подготовит к началу летних пассажирских перевозок 675 пассажирских вагонов, при этом в 257 пассажирских вагонах будет функционировать система кондиционирования.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Ее протяженность составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяют ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.