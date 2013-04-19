МАУ с 21 апреля начинает полеты по маршруту Киев - Ростов-на-Дону

Авиакомпания « » с 21 апреля 2013 года начне выполнять регулярные рейсы по маршруту Киев – Ростов-на-Дону, сообщает пресс-служба МАУ.

"Новые прямые регулярные рейсы Киев – Ростов-на-Дону – Киев будут выполняться на современных самолетах с двумя классами обслуживания: бизнес и экономическим – 5 раз в неделю, по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям по маршруту Киев – Ростов-на-Дону и по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям в обратном направлении", - уточняет пресс-служба МАУ.

Цена билета в обе стороны с учетом всех сборов составит 2784 грн.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 21самолетов Boeing-737. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.