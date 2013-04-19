Украина в 2014 году сможет получить первую категорию безопасности FAA – Госавиаслужба

Украина в 2014 году сможет получить высшую - первую категорию безопасности авиационных полетов, которую выдает Федеральная авиационная администрация США (FAA, Federal Aviation Administration), что позволит расширить присутствие отечественных авиаперевозчиков на американском рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель главы Государственной авиационной службы Украины Александр Гречко.

«Украина, скорее всего, получит первую категорию FAA в следующем году», - сказал он.

Замглавы Госавиаслужбы уточнил, что в текущем году Федеральная авиационная администрация США уже проводила в Украине технический аудит, по результатам которого они отметили прогресс в обеспечении безопасности полетов, однако этого оказалось все равно недостаточно для возврата первой категории, которая была у Украины до 2006 года.

«В прошлом году у нас прошел технический аудит FAA: они провели исследования, сделали заключения и отметили прогресс, однако сделали много замечаний к оформлению необходимых процедур», - заявил А.Гречко.

Как сообщал УНИАН, до 2006 года Украина соответствовала нормам первой категории безопасности авиационных полетов. Однако по итогам аудита деятельности авиационных властей страны на соответствие международным требованиям в сфере безопасности полетов FAA перевела Украину во вторую категорию.

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба Украины) является центральным органом исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере гражданской авиации. Основные задачи Госавиаслужбы Украины: осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью гражданской авиации, организация разработки нормативно-правовой базы для регулирования деятельности в области гражданской авиации, сертификация и регистрация объектов и субъектов гражданской авиации, и лицензирование авиационных перевозок.