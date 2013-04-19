Набсовет «Днеправиа» сменил главу правления

Наблюдательный совет авиакомпании «Днеправиа» назначил Олега Новикова главой правления компании, сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, такое решение набсовет принял 18 апреля 2013 года в связи с прекращением полномочий исполняющего обязанности главы правления компании. До этого должность и.о. главы правления «Днеправиа» занимал Виктор Шкиндель, который был уволен с должности на основании заявления от 16 апреля 2013 года.

О.Новиков до назначения занимал должность генерального директора.

Справка УНИАН. В состав ОАО «АК «Днеправиа» входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного. Авиакомпания располагает также парком самолетов, инженерно-авиационной базой, пассажирским аэровокзалом, грузовым (складским), гостиничным и административным комплексами.