«Киевавтодор»: состояние Южного моста “работоспособное”, угрозы для транспорта и пешеходов нет

В коммунальной корпорации “Киевавтодор” уверяют, что техническое состояние Южного мостового перехода оценивается как “работоспособное”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Киевавтодора”, в настоящее время сооружения Южного мостового перехода работают в стабильном режиме, угрозы для движения автотранспорта, поездов метрополитена и пешеходов нет.

Отмечается, что специалисты корпорации регулярно осуществляют текущий ремонт. Вместе с тем предусматривается уже в этом году разработать проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта мостового полотна на металлической ортотропной плите проезжей части Южного моста. В частности, предусмотрено выполнить замену двух деформационных швов.

Справка УНИАН. Южный мостовой переход через реку Днепр был введен в эксплуатацию в 1990 году.

Несколько дней назад отдельные СМИ проинформировали, что на Южном мосту образовался провал на дорожном полотне - в месте, где проходит деформационный шов. Позже в Интернете появилась информация о том, что заваливаются опорные колонны.

18 апреля пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила о частичном ограничении движения автотранспорта по Южному мостовому переходу в связи с проведением ремонтных работ. Работники предприятия «Киевавтодормост» выполняли работы по ремонту деформационного шва Южного мостового перехода на низовой стороне эстакадной части.