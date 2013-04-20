Министр инфраструктуры принял участие во Всеукраинском субботнике

Министр инфраструктуры Украины Владимир Козак, руководитель "Укрзализныци" Сергей Болоболин совместно с подчиненными принял участие во Всеукраинском субботнике в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, принявший участие в работе по благоустройству Киева Владимир Козак, посадил несколько деревьев - липы, ивы и ель - на ул. Лысенко,6.

«Здесь я не потому, что мне нужен пиар и это не дань моде - люблю сажать деревья. Дерево - это смысл жизни», - отметил В.Козак.

Ранее В.Козак высадил насаждения в парке имени Тараса Шевченко совместно с вице-премьер-министром Александром Вилкулом и министром регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадием Темником.

В.Козак также сообщил, что и в дальнейшем совместно с сотрудниками планирует принимать участие в подобных мероприятия.

«Конечно! В дальнейшем мы также планируем собираться», - заявил В.Козак.

Стоит также отметить, что для работников министерства, и в особенности для сотрудников Укрзализницы, которую В.Козак возглавлял до назначения министром, это уже не первый субботник.

С.Болоболин, который является гендиректором предприятия «Укрзализныця», также активно высаживал деревья.

Он пооткровенничал с журналистам и сказал, что на даче у него растут деревья, посаженные на памятные даты, такие как дни рождения детей и внуков.

«Интересно смотреть, когда из прутика вырастает дерево», - сказал С.Болоболин.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Н.Азаров поручил всем членам правительства принять личное участие в мероприятиях по благоустройству в рамках Всеукраинской акции «За чистую окружающую среду».

Премьер рекомендовал членам правительства отправиться в регионы, за которыми закреплены, и «поработать вместе с людьми».