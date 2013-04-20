В Крыму из-за отказа двигателя аварийно сел самолет «Киев-Амман»

Самолет, совершавший рейс «Киев-Амман», совершил аварийную посадку сегодня в аэропорту Симферополя из-за отказа двигателя.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Республиканского комитета по транспорту и связи.

Машина MD-83 принадлежит «Средиземноморским авиалиниям».

На борту самолета находились 70 пассажиров. Пострадавших нет.

«Самолет благополучно сел, пассажиров эвакуировали в здание аэровокзала. Техники приступили к осмотру самолета. По словам дежурного диспетчера, поломка серьезная. В настоящее время пассажиры ждут решения авиакомпании. Либо за ними прилетит другой самолет, либо они улетят самолетом другой компании», - говорится в пресс-релизе.