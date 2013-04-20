В Крыму из-за отказа двигателя аварийно сел самолет «Киев-Амман»
14:23, 20 апреля 2013Транспорт/Связь
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Самолет, совершавший рейс «Киев-Амман», совершил аварийную посадку сегодня в аэропорту Симферополя из-за отказа двигателя.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Республиканского комитета по транспорту и связи.
Машина MD-83 принадлежит «Средиземноморским авиалиниям».
На борту самолета находились 70 пассажиров. Пострадавших нет.
«Самолет благополучно сел, пассажиров эвакуировали в здание аэровокзала. Техники приступили к осмотру самолета. По словам дежурного диспетчера, поломка серьезная. В настоящее время пассажиры ждут решения авиакомпании. Либо за ними прилетит другой самолет, либо они улетят самолетом другой компании», - говорится в пресс-релизе.
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