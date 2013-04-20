Сегодня в субботнике участвовало более 18 тысяч работников ДЖД

15:45, 20 апреля 2013
Транспорт/Связь
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Сегодня в субботнике, который проходил в рамках всеукраинской акции по благоустройству «За чистую окружающую среду», участвовало 18 тыс. 350 работников Донецкой железной дороги с 424 структурных подразделений предприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе госпредприятия «Донецкая железная дорога», железнодорожники провели активную работу по уборке территорий на вокзалах и станциях, пассажирских и грузовых платформах, а также вдоль железнодорожных путей, в депо и тому подобное. Так, посажено 1236 дерева, 1602 кустов, облагорожено 211971,09 кв. м газонов. В целом работы по благоустройству велись на 6 тыс. 731,86 га территории структурных подразделений Донецкой железной дороги.

Сотрудники предприятия основательно убрали территории предприятий, парков, скверов и аллей. Кроме этого, было ликвидировано 355 стихийных свалок, вывезено бытовых отходов, собранных на несанкционированных свалках. Также вырублены кустарники вдоль путей, ликвидированы стихийные свалки, очищены берега водоемов от мусора.

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