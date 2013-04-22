Lufthansa из-за забастовки сотрудников отменяет 2 тысячи рейсов, в том числе и в Украине

Крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa из-за забастовки сотрудников в понедельник, 22 апреля, отменяет почти 2 тысячи рейсов.

Обновленные данные об отмененных рейсах размещены на сайте авиакомпании. Как говорится в сообщении перевозчика, отменены практически все рейсы внутри страны и в Европе.

Забастовка затронула и украинское направление. Так отменены пять рейсов авиакомпании из Киева в Дюссельдорф, Мюнхен и Франкфурт, передает "Дело".

О грядущей однодневной предупредительной забастовке профсоюз работников сферы услуг Ver.di, который является организатором акции, объявил еще прошлую в пятницу утром. Ver.di требует повышения зарплаты на 5,2% для 33 тысяч сотрудников Lufthansa. Как ожидается, забастовка затронет практически все крупнейшие авиаузлы Германии, в том числе аэропорты Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта, Дюссельдорфа и Берлина.

Аналогичную акцию Ver.di уже проводил месяц назад. Но тогда забастовка продолжалась не весь день, а только с 05.00 до 12.00 по местному времени. Авиакомпания была вынуждена отменить почти 700 вылетов, передает РИА "Новости".

Самая масштабная за последнее время забастовка сотрудников Lufthansa состоялась около полугода назад. Тогда бастовали бортпроводники. Акция протеста продолжалась несколько дней и привела к отмене тысяч рейсов. Авиакомпания понесла крупные убытки.