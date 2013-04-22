В мероприятиях ко Дню окружающей среды приняли участие более 161 тыс. железнодорожников

В День окружающей среды 20 апреля в мероприятиях по озеленению, благоустройству и уборке территорий приняли участие около 161,6 тыс. работников железнодорожного транспорта, которые высадили 15,79 тыс. деревьев и 22,79 тыс. кустов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныци").

Согласно сообщению, общая площадь убранных в этот день территорий превысила 10,95 тыс. га, при этом работники отрасли упорядочили 45,2 га газонов, а также ликвидировали 2604 несанкционированные свалки, большинство из которых находились на территориях населенных пунктов, прилегающих к территориям железнодорожного транспорта.

В частности, работники Одесской железной дороги побелили более 7,4 тыс. деревьев и благоустроили 6 памятников. На Донецкой железной дороге железнодорожники очистили почти 1,1 тыс. железнодорожных путей и произвели побелку почти 16,1 тыс. погонных метров бордюров. Львовские железнодорожники благоустроили 53 водных источника и побелили более 5,8 тыс. деревьев.

При этом, в мероприятиях по озеленению и благоустройству территорий приняли участие более 25 тыс. работников Юго-Западной железной дороги, которые ликвидировали 1,06 тыс. несанкционированных свалок и вывезли более 2,3 тыс. куб. м бытовых отходов, а также высадили 5,8 тыс. деревьев и 11,1 тыс. кустов.

Кроме того, во Всеукраинском субботнике на объектах железнодорожного транспорта приняли участие Министр инфраструктуры Украины Владимир Козак, гендиректор "Укрзализныци" Сергей Болоболин и начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин. Ими были высажены липы и ивы на территории возле Часовни Святых Кирилла и Мефодия возле управления Юго-Западной железной дороги на ул. Лысенко.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Н.Азаров поручил всем членам правительства принять личное участие в мероприятиях по благоустройству в рамках Всеукраинской акции «За чистую окружающую среду».

Премьер рекомендовал членам правительства отправиться в регионы, за которыми закреплены, и «поработать вместе с людьми».