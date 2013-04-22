В Волынской и Киевской областях остаются подтопленными 12 населенных пунктов

В результате весеннего паводка и повышения грунтовых вод остаются частично подтопленными дворы и приусадебные участки в двух населенных пунктах в Волынской и 10 – в Киевской области.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 21 апреля для предоставления помощи населению по откачиванию воды с придомовых территорий от ГСЧС привлекались 77 спасателей и 3 единицы насосного оборудования. За сутки откачано 13 тыс. 148 куб. м воды.

В целом, со 2 апреля откачано более 1 млн 74 тыс. 162 куб. м воды.

По информации «Укравтодора», проезд по автодорогам государственного и регионального значения обеспечен.

В то же время, в Волынской и Ривненской областях ограничено движение транспорта на нескольких дорогах местного значения.

По информации гидрометцентра, 22-23 апреля на реке Дунай возле г. Вилково сохраняются опасные уровни воды высотой 155-160 см над нулевой отметкой поста.

Развитие водополья будет продолжаться на Днепре, Припяти, Десне, ее притоках (Сейм, Снов), в нижнем течении г. Псел с последующим затоплением речных заводей.

В ГСЧС Украины в круглосуточном режиме работает рабочая группа Межведомственного оперативного штаба.