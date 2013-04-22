Введение спецпошлин на импорт гибридных автомобилей приостановлено

Межведомственная комиссия по международной торговле изменила свое решение от 28 апреля 2012 года и временно приостановила до 28 февраля 2014 года введение специальных пошлин на автомобили, имеющие гибридную силовую установку.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (номер за 20 апреля т.г.).

«Специальные меры не применяются относительно импорта в Украину новых автомобилей легковых и других моторных транспортных средств, предназначенных преимущественно для перевозки людей (категория М1), с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием… с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 куб. см, но не более 2200 куб. см, имеющих гибридную силовую установку», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см. Решение вступило в силу 14 апреля 2013 года. Согласно решению комиссии, спецпошлины введены сроком на 3 года.

Вместе с тем, автоимпортеры в Украине отмечали возможность пересмотра своей модельной политики в сторону автомобилей, которые не будут облагаться специальными пошлинами.

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