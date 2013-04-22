В Украине стартовал Национальный конкурс проектов электронного управления в органах власти, заявки на который принимаются вплоть до 31 мая.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила исполнительный директор ассоциации «Города электронного управления Украины» Валентина Дарнопых.

«Еще два года назад такой конкурс был бы невозможен, но сейчас уровень разработок, в том числе в сфере государственного и местного управления, позволяет говорить о серьезном шаге вперед в этой области», - отметила В.Дарнопых.

По ее словам, ценность конкурса не только в представлении интересных проектов, в оценке этих проектов и передаче опыта, но и в оценке барьеров, которые не позволяли или не позволяют внедрить механизмы электронного документооборота, предоставления административных услуг посредством сети Интернет на местах.

В.Дарнопых обратила внимание, что в Украине часто говорят о том, какие проекты нужны и сколько для этого требуется денег. «И потому нам важно показать, что есть проекты, которые уже работают», - отметила она, добавив, что по части внедрения интересных инициатив в сфере электронного управления Украина заметно отстает не только от европейских стран, но даже от соседей – например, Молдавии.

«Конкурс стартовал в апреле. Завершается прием заявок 31 мая. Пока заявок немного, но по итогам ожидаем не менее 30-40 заявок», - сказала В.Дарнопых. По ее словам, результаты конкурса будут готовы к осени 2013 года.

Справка УНИАН. Национальный конкурс проектов электронного управления проходит в рамках проекта «Создание депозитария лучших практик электронного управления на региональном уровне Украины», осуществляемого рядом общественных организаций, включая Ассоциацию органов местного самоуправления «Города электронного управления Украины», при поддержке Фонда «Відродження» и при содействии Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации, а также Национального центра электронного управления и Ассоциации городов Украины.

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