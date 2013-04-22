Часть областей Украины в I квартале уже исчерпали годовой лимит компенсаций на перевозку льготников

Луганская, Винницкая и Тернопольская области, а также г. Киев уже в первом квартале текущего года полностью исчерпали годовой лимит заложенных в местные бюджеты компенсаций на перевозку льготников железнодорожным транспортом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, в бюджете Луганской области заложена компенсация 993,2 тыс. грн в год, тогда как за три месяца были предоставлены услуги по перевозке льготников на 1,4 млн грн.

В бюджете Винницкой области заложена сумма 5,7 тыс. грн в год для компенсаций Одесской железной дороге, тогда как в 1 квартале предоставлены услуги на 397,4 тыс. грн.

При этом в бюджете Тернопольской области заложена сумма 1,9 млн грн в год для компенсаций, однако в 1 квартале уже получено услуг на 1,8 млн грн.

Согласно сообщению, в бюджете Киева до сих пор не предусмотрена компенсация за льготные перевозки на 2013 год, тогда как только в первом квартале железной дорогой уже предоставлено услуг по льготным перевозкам на 8,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-марте получила от областных и районных госадминистраций 35,8 млн грн компенсации за перевозку отдельных категорий граждан, что составляет 42,5% от общей суммы компенсации в 84,3 млн грн. При этом, в январе-марте текущего года перевезено льготных категорий граждан в пригородном сообщении на сумму 67,9 млн грн, но компенсировано только 50% этой суммы.