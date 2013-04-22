Одесские железнодорожники высадили почти 3,8 тыс. деревьев

Одесские железнодорожники 20 апреля - в День окружающей среды высадили 3,8 тыс. деревьев и 3,5 тыс. кустов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Одесская железная дорога».

Согласно сообщению, в ходе проведения комплексных природоохранных мероприятий работники железной дороги убрали более 487 га территории и привели в порядок 63 тыс. кв. м газонов и цветников.

Кроме того, железнодорожники ликвидировали 185 стихийных свалок, в результате чего было вывезено 440 кубометров отходов.

Всего в уборочных и озеленительных работах приняли участие 26 тыс. сотрудников из 444 структурных подразделений Одесской железной дороги.

Как сообщал УНИАН, в День окружающей среды 20 апреля в мероприятиях по озеленению, благоустройству и уборке территорий всего приняли участие около 161,6 тыс. работников железнодорожного транспорта, которые высадили 15,79 тыс. деревьев и 22,79 тыс. кустов.