Авиакомпания «МАУ» начала полеты по маршруту Киев - Стамбул

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 22 апреля начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Киев – Стамбул, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, новые прямые регулярные рейсы по маршруту Киев – Стамбул – Киев будут выполняться ежедневно, кроме периода с 6 июля по 4 августа, когда полеты по этому маршруту будут выполняться пять раз в неделю, кроме субботы и воскресенья.

Рейсы Киев – Стамбул – Киев будут выполняться на современных самолетах с двумя классами обслуживания – бизнес- и экономическим.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 21самолетов Boeing-737. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.