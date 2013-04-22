Азаров недоволен ходом ремонта дорог в Украине

Премьер-министр Украины Николай Азаров выразил неудовлетворение ходом ремонта дорог в Украине.

Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров 20 апреля, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Я не вижу такого развертывания работ, которого ожидают люди и позволяют условия», - сказал Н.Азаров.

Глава правительства поручил провести тщательную проверку эффективности использования средств, предусмотренных на проведение ремонтных работ на автодорогах Украины. В частности, было ли целевое использование соответствующих ассигнований "Укравтодору", а также обоснованность и эффективность расходования средств, направленных на содержание автодорог местных общин.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай Азаров требует от вице-премьер-министра Александра Вилкула жестко контролировать ход ремонтных работ на автодорогах.

По данным Министерства инфраструктуры, на сегодняшний день украинские дороги находятся в критическом состоянии и требуют ремонта. Согласно нормативам, ежегодно необходимо производить капитальный и средний ремонт 35 тыс. км дорог.

Мининфраструктуры сейчас изучает и анализирует следующие предложения по расширению источников финансирования дорожного хозяйства: поэтапную оптимизацию размера акцизного сбора на топливо, внедрение опыта строительства дорог на условиях государственно-частного партнерства и внедрение платы за проезд большегрузных транспортных средств по дорогам общего пользования и государственного значения для компенсации причиненного ими ущерба.