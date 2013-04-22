"Днеправиа" начинает полеты по маршруту Днепропетровск - Москва

Авиакомпания «Днеправиа» с 22 апреля 2013 года начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Днепропетровск - Москва (Домодедово), сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, прямые рейсы по маршруту Днепропетровск - Москва - Днепропетровск будут выполняться ежедневно. Вылет из Днепропетровска в 07:00, вылет из Москвы в 10:50, а с 1 июня 2013 года в 16:40.

Кроме того, с 1 июня "Днеправиа" начнет выполнять ежедневные авиарейсы Львов- Москва. Вылет из Львова в 12:40, вылет из Москвы в 10:50.

Также сообщается, что с 14 июня авиакомпания начнет выполнять рейсы Севастополь - Москва. Вылет из Севастополя в 11:10, вылет из Москвы в 15:25.

Справка УНИАН. В состав ОАО «АК «Днеправиа» входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного. Авиакомпания располагает также парком самолетов, инженерно-авиационной базой, пассажирским аэровокзалом, грузовым (складским), гостиничным и административным комплексами.