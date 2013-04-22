Фиксированная телефонная связь с мая подорожает на 7-10%

Абонентская плата за услуги фиксированной телефонной связи в Украине с 1 мая 2013 года вырастет на 7-10%.

Соответствующее решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), «Об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги» (№196 от 4 апреля 2013 года), зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Согласно решению комиссии, в 2013 году будут поэтапно, с 1 мая и с 1 ноября, внедрены новые Предельные тарифы. В частности, абонентская плата (в месяц) за пользование фиксированным телефоном с 1 мая т.г. вырастет на 7-8% для жителей городов и райцентров и на 10% – для сел и поселков городского типа (кроме райцентров). С 1 ноября абонплата для жителей сел и поселков вырастет еще на 15%.

Согласно указанному решению, абонплата пользование фиксированным телефоном вырастет с 1 мая для населения и бюджетных организаций городов и райцентров – с 27,26 грн (здесь и далее - без НДС) для телефонов без повременной оплаты до 29,18 грн, и с 24,25 грн до 26,24 грн – с повременной оплатой; для других организаций и физлиц-предпринимателей - с 39,05 грн до 41,78 грн (без повременной оплаты) и с 35,32 грн до 37,79 (с повременной оплатой). Для жителей сел и поселков городского типа и бюджетных организаций в сельской местности абонентская плата вырастет с 16,38 грн до 18,02 грн (без повременной оплаты) и с 14,32 грн до 15,76 грн (с повременной оплатой), для других организаций и физлиц-предпринимателей – с 25,70 грн до 28,27 грн (без повременной оплаты) и с 22,50 грн до 24,75 грн (с повременной оплатой).

С 1 ноября абонентская плата для городов и райцентров не изменится в сравнении с абонплатой, установленной с 1 мая 2013 года. Для жителей сел и поселков городского типа и бюджетных организаций в сельской местности абонентская плата с 1 ноября 2013 года (по сравнению с 1 мая 2013 года) вырастет с 18,02 грн до 20,72 грн (без повременной оплаты) и с 15,76 грн до 18,12 грн (с повременной оплатой), для других организаций и физлиц-предпринимателей – с 28,27 грн до 32,51 грн (без повременной оплаты) и с 24,75 грн до 28,46 (с повременной оплатой).

Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, вместе с представителями профсоюзов и работодателей проработала вариант поэтапного внедрения в течение 2013 года Новых тарифов на фиксированную телефонную связь.

В НКРСИ повышение тарифов обосновали необходимостью формирования тарифов на основании себестоимости этих услуг с учетом получения прибыли, а также необходимостью избежания перекрестного субсидирования одних телекоммуникационных услуг за счет других и пр.

По мнению НКРСИ, в настоящее время действующие Предельные тарифы на услуги местной телефонной связи, в первую очередь сельской, являются убыточными для операторов телекоммуникаций, в частности, тарифы на сельскую телефонную связь составляют лишь около 40% от себестоимости обслуживания.

Напомним, в 2012 году НКРСИ уже принимала решение об увеличении Предельных тарифов на услуги местной фиксированной телефонной связи, в частности, абонплата выросла на 5-20%. Изменения к действующим Предельным тарифам также вносились в два этапа: с 1 июля и с 1 ноября 2012 года.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. В состав НКРСИ входят председатель и шесть членов комиссии, назначаемых Президентом Украины.