Израильские авиакомпании прекратили забастовку

Израильские авиаперевозчики прекратили забастовку, которая продолжалась почти два дня и привела к отмене десятков рейсов, сообщает РИА «Новости».

Компании El Al, Arkia и Israir согласились возобновить полеты, после того как Министерство финансов пообещало увеличить долю компенсируемых государством издержек на обеспечение безопасности. Всеизраильское объединение профсоюзов "Гистадрут" также отказалось от планов вовлечь в забастовку международный аэропорт Тель-Авива, через который проходит практически всё воздушное сообщение страны с внешним миром.

Поводом для стачки стало соглашение с ЕС об "Открытом небе", которое, несмотря на протесты, было накануне утверждено правительством. Не сумев заблокировать ратификацию документа, который предполагает поэтапную отмену ограничений на взаимные полеты, израильские авиаперевозчики потребовали расширения государственных дотаций. Они доказывали, что в новых условиях не выдержат конкуренции с европейцам из-за меньшей численности воздушных судов и более высоких издержек, в том числе на нужды безопасности.

Как сообщал УНИАН, сотрудники израильских авиакомпаний в воскресенье, 21 апреля, начали бессрочную забастовку. С 5 часов утра рабочие комитеты авиакомпаний El Al, Arkia и Israir начали всеобщую забастовку в связи с намерением правительства Израиля утвердить соглашение "Открытое небо", подписанное с Европейским Союзом еще летом прошлого года.

Израиль – одна из первых стран, подписавших соглашение "Открытое небо" с ЕС. Ранее схожие соглашения подписали Иордания, Марокко, Грузия, Молдова и ряд бывших югославских республик, не входящих в Евросоюз. ЕС ведет также переговоры с Ливаном и Украиной.