"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда Киев - Львов - Ивано-Франковск на 28 апреля

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») назначила дополнительные рейсы поезда сообщением Киев - Львов - Ивано-Франковск - 28 и 29 апреля 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, назначен поезд № 217 Киев - Львов - Ивано-Франковск отправлением из Киева 28 апреля в 17:35, поезд № 217 Ивано-Франковск - Львов - Киев отправлением из Ивано-Франковска 29 апреля в 23:10.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" для обеспечения повышенного спроса на железнодорожные перевозки назначила более 100 дополнительных рейсов на поезда дальнего следования к майским и Пасхальным праздникам. Количество дополнительных мест для перевозки пассажиров составит около 100 тыс. При этом дополнительные поезда совершат 55 рейсов в западном направлении и 40 рейсов в крымском направлении.