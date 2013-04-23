Грузооборот ж/д транспорта в 1-м квартале сократился на 6,8%

Грузооборот железнодорожного транспорта Украины в январе-марте 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6,8% — до 52,79 млрд т/км.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, грузооборот на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) увеличился на 1,7%, на Львовской (ЛЖД) уменьшился на 6,8%, на Одесской (ОЖД) уменьшился на 7,2%, на Приднепровской (ПЖД) уменьшился на 8,5%, на Южной (ЮЖД) - на 14,7%. На Донецкой железной дороге (ДЖД) грузооборот снизился на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

При этом объемы перевозки в транзитном сообщении по сравнению с 2012 годом сократились на 20,6%, во внутреннем сообщении - на 4,5%, в импортном сообщении - на 1,2%. Перевозка грузов на экспорт увеличилась на 2,3%.

Как сообщал УНИАН, Железные дороги Украины в январе-марте 2013 года сократили объем перевозки грузов на 3,6% по сравнению январем-мартом 2012 года - до 101,2 млн тонн со 104,9 млн тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 1% - до 84,3 млн тонн.

В 2012 году железные дороги Украины сократили перевозку грузов на 2,5% по сравнению с 2011 годом – до 457,5 млн тонн. Грузооборот железнодорожного транспорта Украины в 2012 году сократился на 2,7% — до 237,275 млрд т/км.