KDM Shipping в 1-м квартале увеличила перевозки грузов в 2,1 раза

Украинская судоходная компания KDM Shipping за первые три месяца текущего года перевезла 165,1 тыс. тонн грузов, что на 110,4% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, перевозка грузов в марте выросла на 109,8% - до 48,67 тыс. тонн.

Компания отметила, что ее выручка от грузоперевозок составила по итогам первых трех месяцев текущего года 4,77 млн долл., что на 106,4% больше первого квартала 2012 года.

В марте выручка от этого вида деятельности составила 1,27 млн долл., что на почти 115% больше, чем в марте прошлого года.

"Очень большой рост объемов перевозок товаров в 1 квартале 2013 года в сраавнении с таким же периодом прошлого года связан, среди прочего, с большим количеством дней, когда реализовались перевозки, в справнении с 1 кварталом 2012 года, когда весь месяц Азовское море было покрыто льдом", - отметила компания в сообщении для СМИ.

Крупнейшую долю в выручке компании в 1 квартале т.г. обеспечили перевозки металоллома (2,2 млн долл.), генеральных грузов (1,2 млн долл.) и пшеницы (0,45 млн долл.).

Цена перевозки тонны груза в зависимости от его типа варьировалась от 17,6 до 31,7 долл. при средней цене 28,9 долл.

Больше всего грузов за первые три месяца компания поставила в Турцию (77,5 тыс. тонн за 2,4 млн долл.) и Украину (76,6 тыс. тонн за почти 2 млн долл.).

Поставки в Россию, где компания получала больше всего за поставленную тонну грузов (39,6 долл.) составили 319 тонн, а в Грузию - 78 тонн.

Самая низкая цена на поставку тонны грузов была в Украине - 25,5 долл. за тонну.

Как сообщал УНИАН, в феврале KDM Shipping перевезла 52,8 тыс. тонн грузов после 63,6 тыс. тонн в первом месяце текущего года, что соответственно на 150% и 85% больше, чем в первые два месяца прошлого года.

В 2012 году компания сократила грузоперевозки на 4% - до около 640 тыс. тонн, уменьшив выручку на 5,5% - до 21,6 млн долл.

Справка УНИАН. Дебютировавшая в августе прошлого года на Варшавской фондовой бирже KDM Shipping владеет грузовым флотом из 9 сухогрузов общим дедвейтом около 26,5 тыс. тонн, 9 пассажирскими судами, а также судостроительным заводом в Херсоне.

В 2012 году, по предварительным данным, компания сократила прибыль на 4,4% - до 13,6 млн долл при снижении выручки на 1,5% - до 28,7 млн долл.

В 2011году компания почти утроила свою чистую прибыль до 14,2 млн долларов при более чем двукратном росте выручки - до 29,2 млн долл., 80% которой обеспечили грузовые перевозки.