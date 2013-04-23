Водный транспорт в 1-м квартале сократил перевозки грузов, пассажиров - увеличил

Предприятия морского и речного транспорта Украины в январе-марте 2013 года сократили грузоперевозки на 83,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 0,9 млн тонн

Как сообщили УНИАН в Государственной службе статистики, в первом квартале текущего года грузооборот водного транспорта сократился на 31,9% – до 872,1 млн т/км.

В частности, зарубежные грузоперевозки в январе-марте текущего года сократились на 19%.

При этом объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на морских и речных промышленных причалах первом квартале сократился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 36,8 млн тонн.

Переработка экспортных грузов сократилась на 1,4%, переработка импортных грузов увеличилась на 6,4%, переработка транзитных грузов сократилась на 18,5%, грузов внутреннего сообщения – увеличилась на 44,3%.

Количество обработанных судов (зарубежных и инфрахт) сократилось на 8% – до 3,3 тыс. единиц.

При этом предприятия морского и речного транспорта Украины в январе-марте текущего года увеличили перевозки пассажиров на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 1,2 млн человек.

В первом квартале пассажирооборот водного и морского транспорта увеличился на 12,2% - до 4,6 млн пасс./км.

В частности, зарубежные пассажироперевозки морским транспортом в январе-марте текущего года увеличились на 49,9%.

Предприятия Севастополя, которые выполнили 89,2% всех пассажирских перевозок, увеличили в первом квартале 2013 года пассажирские перевозки на 3,7%.

В то же время предприятия АР Крым, которые выполняют 98,1% зарубежных морских пассажирских перевозок, увеличили пассажирские перевозки на 51,2%.

Как сообщал УНИАН, предприятия морского и речного транспорта Украины в 2012 году сократили перевозки грузов на 21,4% - до 7,8 млн тонн. Грузооборот водного транспорта в 2012 году сократился на 7,2% – до 85,1 млрд т/км.

Предприятия морского и речного транспорта Украины в 2012 году сократили перевозки пассажиров на 17,2% по сравнению 2011 годом – до 6,6 млн человек. Пассажирооборот морского и речного транспорта в 2012 года сократился на 7,2%, до 85,1 млн пасс./км.