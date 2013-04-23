«Визз Эйр Украина» начала полеты по маршруту Донецк - Кутаиси

Авиакомпания «Визз Эйр Украина» (WizzAir Ukraine) первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины, 23 апреля начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Донецк – Кутаиси (Грузия), сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, новые прямые регулярные рейсы по маршруту Донецк – Кутаиси будут выполняться 2 раза в неделю по вторникам и субботам.

Рейсы будут выполняться на современных самолетах Airbus A320

Как сообщал УНИАН, компания «Визз Эйр Украина» с июля начнет выполнять рейсы по маршрутам Киев-Вильнюс, Киев-София, Донецк-Дортмунд.

А с конца октября текущего года авиакомпания начнет выполнять рейсы по маршруту Киев-Дубаи.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 3 самолета Airbus A320.

Авиакомпания планирует перевезти около 1,3 миллиона пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320 в 2013 году.

Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.

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