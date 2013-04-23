На восстановление аэропорта "Херсон" направят более 62 млн грн

Херсонский областной совет решил направить на реализацию программы восстановления авиационной деятельности и развитие аэропорта «Херсон» 62,3 млн грн до конца 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли депутаты областного совета на сессии во вторник, 23 апреля, внеся изменения в ранее принятую программу.

Из этой суммы 26,6 млн грн составят средства государственного бюджета, 8,1 млн грн — областного бюджета, 1 млн грн – городского бюджета Херсона, 3,5 млн грн - средства КП «Херсонские авиалинии» и 23 млн грн – средства инвесторов.

В частности, на содействие в разработке различной технической и разрешительной документации в І и ІІ кварталах 2013 года планируется направить 150 тыс. грн.

На восстановление покрытия взлетно-посадочной полосы, рулевой дорожки и перрона в 2013-2015 гг. будет потрачено 2,43 млн грн.

На восстановительные работы по строительству аэровокзала в текущем году планируется направить 5,5 млн грн. На восстановительные работы на инженерных сетях аэропорта в 2013 году - 1,3 млн грн, восстановительные работы на привокзальной площади и придомовой территории аэровокзала в текущем году - 290 тыс. грн; восстановление аварийно-спасательной станции и пожарного депо в 2013-2014 гг. – 1 млн грн; создание таможенного лицензионного склада в 2013 году обойдется в 20 млн грн из бюджета таможни.

На восстановление светосигнальной систему взлетно-посадочной полосы будет направлено 12,9 млн грн средств госбюджета.

На восстановление радиотехнических средств посадки в 2013-2014 гг. - 13,75 млн грн.

Реконструкция и освещение привокзальной площади будет профинансирована Херсонской мэрией в сумме 1 млн грн.

Восстановление автопарка, приобретение приборов и другого оборудования в 2013-2015 гг. – 900 тыс. грн.

Строительство отеля с TIR-паркингом возле аэропорта обойдется инвестору в 3 млн грн.

Комментируя принятое решение, губернатор области Николай Костяк сообщил, что во время реконструкции аэропорта в 2012-2013 гг. уже было потрачено 5,3 млн грн из 8,1 млн грн, запланированных трат из областного бюджета.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля, в пригороде Херсона - поселке Чернобаевка Белозерского района состоялось торжественное открытие аэропорта «Херсон» после реконструкции.

Справка УНИАН. Херсонский аэропорт имел сертификат аэродрома класса В, взлетно-посадочная полоса способна обеспечить прием и отправку воздушных судов класса ТУ-154 и более легких воздушных судов для осуществления грузо-пассажирских авиаперевозок. Пропускная способность аэровокзального комплекса – 400 пассажиров в час. Взлетно-посадочная полоса рассчитана под прием воздушных судов весом до 60 тонн.

4 октября 2012 года Херсонский областной совет своим решением передал КП «Херсонские авиалинии» целостный имущественный комплекс аэропорта «Херсон».

20 февраля 2013 года на сессии областного совета принята Программа восстановления авиационной деятельности и развития аэропорта «Херсон» на 2013-2015 годы.

В феврале 2013 года аэропорт получил свидетельство о регистрации, то есть он был внесен в Государственный реестр гражданских аэродромов Украины.

В марте 2013 года аэропорт «Херсон» получил разрешение от Госавиаслужбы на эксплуатацию навигационной системы, которая успешно была протестирована в конце февраля и предназначена для приема самолетов при неблагоприятных погодных условиях.