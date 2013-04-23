Почта Mail.Ru открывает регистрацию адресов в домене @mail.ua

Жители Украины c 23 апреля смогут зарегистрировать ящик с адресом @mail.ua в Почте Mail.Ru. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Mail.Ru Group.

Владельцам адресов mail.ua будут доступны неограниченный размер почтового ящика, персональный антиспам и просмотр прикрепленных документов, картинок и видео прямо в браузере.

Как отметила вице-президент по стратегическим проектам Mail.Ru Group Анна Артамонова, теперь жители Украины «могут не только пользоваться нашей почтовой платформой, перевести интерфейс на родной язык или оформить его в национальных мотивах, но и отразить место жительства в адресе почтового ящика».

Письма в ящике @mail.ua можно проверять как с десктопа или ноутбука, так и со смартфона или планшета, у Почты Mail.Ru есть touch-версия веб-интерфейса и приложения для всех популярных мобильных платформ.

Почта Mail.Ru является крупнейшим почтовым сервисом Украины с аудиторией 4,6 млн пользователей (по оценке Gemius, февраль 2013 г.).

Как сообщал УНИАН, в последние годы Mail.Ru Group проводит локализацию своих проектов для Украины. Mail.Ru хочет сделать информацию «максимально актуальной и полезной для аудитории из конкретного региона», и видит в Украине «целесообразность такой стратегии».

Справка УНИАН. Mail.Ru Group (Россия) – одна из ведущих компаний русскоязычного сегмента Интернета. Mail.Ru Group принадлежат социальная сеть «Одноклассники», пакеты акций «ВКонтакте» (39,99%) и Qiwi (21,35%), миноритарные доли в Facebook, Groupon, Zynga и др. В 2012 году совокупная неаудированная чистая прибыль компании Mail.Ru Group выросла на 36% и составила 277,7 млн долл, совокупная выручка выросла на 39% и составила более 691 млн долл.

Компания имеет представительство в Украине.