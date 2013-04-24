В США секвестр бюджета уже привел к задержке более тысячи авиарейсов

Секвестр бюджета в США и вызванные им вынужденные отпуска сотрудников аэропортов и авиакомпаний привели только в понедельник, 22 апреля, к задержке 1,2 тысячи рейсов, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США.

По данным ведомства, проблемы с недостаточным для обеспечения полноценной работы количеством персонала возникли в аэропортах Далласа, Лас-Вегаса, Лос-Анжелеса, передает ПРАЙМ.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2013 года в США началась процедура автоматического секвестра бюджета, к концу сентября все расходные статьи будут сокращены на 85 млрд долл.

Президент США Барак Обама заявил, что принудительное сокращение бюджетных расходов замедлит рост экономики США, как минимум, на 0,6% и нанесет по ней "сильный удар", отголоски которого будут ощущаться во всем мире.