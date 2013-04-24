Авиакомпания «ЮТэйр» с 24 мая вводит ежедневный рейс из Москвы в Одессу

Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) с 24 мая 2013 года вводит новый международный рейс по маршруту Москва (Внуково) – Одесса.

Как сообщили УНИАН в компании, рейс будет выполняться ежедневно из Москвы (Внуково) в 11.45, из Одессы – в 14.25 (для каждого аэропорта указано местное время) на комфортабельном лайнере Boeing 737-500 в компоновке экономического и бизнес класса. Время в пути составит 2 часа.

Отмечается, что благодаря широко развитой маршрутной сети авиакомпании «ЮТэйр» и удобным стыковкам в московском аэропорту Внуково, Одесса становится ближе для жителей десятков городов России и зарубежья.

«ЮТэйр» также выполняет полеты из Москвы в такие города Украины, как Киев, Донецк, Запорожье, Кривой Рог, Луганск, Львов, Николаев, Симферополь, Харьков.

Авиакомпания «ЮТэйр» входит в тройку лидеров российского рынка авиаперевозок. В парке «ЮТэйр» более 200 самолетов. Авиакомпания совершает рейсы по 110 направлениям. Основным хабом компании является аэропорт Внуково (г. Москва), из которого ежедневно выполняется более 100 рейсов.