Чистая прибыль Apple снизилась впервые за последние 10 лет

Чистая прибыль американской компании Apple в завершившемся 30 марта 2013 года втором квартале текущего фингода составила 9,55 миллиарда долларов - на 17,8% ниже, чем за тот же период годом ранее, сообщает сайт Apple.

По данным Bloomberg, это первый отчет Apple о снижении чистой прибыли за последние 10 лет - с 2003 года.

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль за январь-март 2013 года снизилась на 18% - до 10,9 доллара, передает РИА "Новости".

Аналитики, опрошенные агентствами Bloomberg и Apple, ожидали снижения показателя примерно на 18% - до 10,02-10,07 доллара на акцию. На негативную динамику показателя могло повлиять снижение маржинальности новых продуктов Apple, о котором предупреждал финдиректор Apple Питер Оппенгеймер, а также острая конкуренция с Samsung.

Выручка Apple за мартовский квартал составила 43,6 миллиарда долларов, опередив на 11% показатель за прошлогодний период.

В отчетном квартале Apple продала 37,4 миллиона смартфонов iPhone, 19,5 миллиона планшетов iPad и чуть менее 4 миллионов компьютеров Mac. Компания опередила прогнозы аналитиков.

В третьем квартале 2013 финансового года компания ожидает выручку порядка 33,5-35,5 миллиарда долларов.

Стоимость акций Apple на закрытии торгов Nasdaq во вторник, 23 апреля, составила 406 долларов за ценную бумагу - на 1,84% выше уровня предыдущего дня. С начала года их цена упала почти на 24%. Капитализация компании оценивается в 381,26 миллиарда долларов - на прошлой неделе Apple уступила звание самой дорогой компании мира нефтяному гиганту Exxon Mobil.

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