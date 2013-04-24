Железные дороги сократили грузоперевозки во внутреннем сообщении на 4,5%

Железные дороги Украины в январе-марте 2013 года сократили внутренние грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4,5% - до 49,8 млн тонн с 52,1 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, в общем грузообороте доля внутренних перевозок составляет 32%, в общем объеме перевозок - 49,4%.

В частности, в объеме внутренних перевозок доля каменного угля составила 42,5%. При этом, доля железной и марганцевой руды составила 18,5%, минстройматериалов - 8,3%, щебня и глины - 9%, кокса - 4,3%.

Вместе с тем, перевозка минстройматериалов во внутреннем сообщении в первом квартале 2013 сократилась на 14,7%, каменного угля - на 2%, нефти и нефтепродуктов - на 18,8%, железной и марганцевой руды - на 4,1%, черных металлов - на 18,5%.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-марте 2013 года сократили объем перевозки грузов на 3,6% по сравнению с январем-мартом 2012 года - до 101,2 млн тонн со 104,9 млн тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 1% - до 84,3 млн тонн.

Справка УНИАН. В 2012 году железные дороги Украины сократили перевозку грузов на 2,5% по сравнению с 2011 годом – до 457,5 млн тонн. Грузооборот железнодорожного транспорта Украины в 2012 году сократился на 2,7% - до 237,275 млрд т/км.