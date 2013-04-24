"Борисполь" просит пассажиров заранее приезжать на регистрацию в праздники

Международный аэропорт «Борисполь» ожидает пика пассажиропотока на майские праздники и призывает пассажиров приезжать на регистрацию на рейсы минимум за два часа до вылета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В частности, регистрация на международные регулярные рейсы авиакомпании МАУ, которые будут осуществляться из терминала «F», открывается за пять часов до вылета», - сообщили в аэропорту, заметив, что это определенно снизит уровень скопления пассажиров на стойках регистрации, пунктах авиационного и паспортного контроля.

«Во время ожидания рейса пассажиры смогут воспользоваться услугами магазинов duty free, кафе та баров аэропорта. При этом к услугам пассажиров с детьми – комната матери и ребенка», - подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом — до 8,478 млн человек.