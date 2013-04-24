Железные дороги в 1-м квартале увеличили экспортные грузоперевозки на 2,3%

Железные дороги Украины в январе-марте 2013 года увеличили объем экспортных грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3% - до 33,2 млн тонн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, в общем грузообороте доля экспортных грузов в первом квартале текущего года составила 42,3%, при этом в общем объеме перевозок - 32,9%.

Грузооборот в экспортном сообщении в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличился на 52,7% - до 22,54 млрд т/км.

В частности, в объеме внутренних перевозок доля железной и марганцевой руды составила 29%, минстройматериалов - 19,1%, черных металлов - 17,5%, зерна и продуктов помола - 15,5%.

"Показатели объемов перевозок за данный период самые высокие за последние годы", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-марте 2013 года сократили внутренние грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4,5% - до 49,8 млн тонн с 52,1 млн тонн.

Справка УНИАН. В 2012 году железные дороги Украины сократили перевозку грузов на 2,5% по сравнению с 2011 годом – до 457,5 млн тонн. Грузооборот железнодорожного транспорта Украины в 2012 году сократился на 2,7% - до 237,275 млрд т/км.