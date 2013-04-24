Российская авиакомпания «ЮТэйр» отменила с 13 мая регулярный рейс "Николаев-Москва"

15:59, 24 апреля 2013
Транспорт/Связь
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Российская авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) отменила регулярный рейс "Николаев-Москва" с 13 мая.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил исполняющий генерального директора коммунального предприятия "Международный аэропорт "Николаев" Виктор Базаренко.

"Николаев-Москва" был единственным регулярным авиарейсом в аэропорту "Николаев".

«С 13 мая уходит «ЮТэйр», - констатировал Базаренко. Он отметил, что авиакомпания не сообщила причину отказа от рейса.

По словам и.о. гендиректора, аэропорт ведет переговоры о возобновлении регулярного рейса "Николаев-Москва". У аэропорта также остались нерегулярные, грузовые и чартерные рейсы.

«ЮТэйр» открыла регулярный рейс "Николаев-Москва" в 2007 году. Сначала рейс осуществлялся три раза в неделю, а позже стал ежедневным.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «ЮТэйр» с 24 мая вводит новый международный рейс по маршруту Москва (Внуково) – Одесса.

«ЮТэйр» также выполняет полеты из Москвы в такие города Украины, как Киев, Донецк, Запорожье, Кривой Рог, Луганск, Львов, Николаев, Симферополь, Харьков.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр» входит в тройку лидеров российского рынка авиаперевозок. В парке «ЮТэйр» более 200 самолетов. Авиакомпания совершает рейсы по 110 направлениям. Основным хабом компании является аэропорт Внуково (г. Москва), из которого ежедневно выполняется более 100 рейсов.

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