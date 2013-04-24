Железные дороги в 1-м квартале сократили импортные грузоперевозки на 1,2%

Железные дороги Украины в январе-марте 2013 года сократили объем импортных грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% - до 8,3 млн тонн, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, в общем грузообороте доля импортных грузов в первом квартале текущего года составила 7,9%, при этом в общем объеме перевозок - 8,2%.

Грузооборот в импортном сообщении в январе-марте т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 2,7% - до 4,22 млрд т/км.

В частности, в объеме импортных перевозок доля каменного угля уменьшилась на 11%, нефти и нефтепродуктов - увеличилась на 15,3%, железной и марганцевой руды - увеличилась на 41,7%

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-марте 2013 года увеличили объем экспортных грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3% - до 33,2 млн тонн.

Справка УНИАН. В 2012 году железные дороги Украины сократили перевозку грузов на 2,5% по сравнению с 2011 годом – до 457,5 млн тонн. Грузооборот железнодорожного транспорта Украины в 2012 году сократился на 2,7% - до 237,275 млрд т/км.