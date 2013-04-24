Кризис «АэроСвита» связан с проблемами регулирования отрасли – эксперт

Отсутствие целостной, продуманной на перспективу системы регулирования отраслью внесло соответствующий вклад в кризис некогда крупнейшей украинской авиакомпании "АэроСвит".

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил вице-президент Центра исследования корпоративных отношений Вячеслав Бутко.

"Два фактора – неблагоприятная бизнес-среда для развития пассажирских авиаперевозок и не достаточно активная позиция государства в отношении развития данного рынка", – пояснил причины банкротства авиакомпании В.Бутко, отметив при этом, что также негативное влияние оказали стагнация экономики Украины, монополизм на предоставления аэропортами ряда услуг по грануд-хэндлингу и пассажир-хэндлингу и высокие цены на авиатопливо.

« Часть проблем, приведших к кризису «АэроСвита», соответствующим образом отображаются на деятельности всех операторов рынка и не факт, что украинские перевозчики застрахованы от того, что подобный кризис не повторится с какой-либо иной компанией", – сказал эксперт, отметив, что государство не проявляет комплексного подхода к вопросу развития отрасли.

Присутствовавший на пресс-конференции директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко отметил, что из-за отсутствия государственной политики касательно отрасли авиаперевозок может исчезнуть и сама отрасль.

"Это может привести к потерям целого ряда бизнесов. А это тысячи рабочих мест и деньги, которые идут в бюджеты", – сказал он, отметив, что у регуляторных органов нет видения, как именно развивать отрасль, что, в свою очередь, привело к неизбежности банкротства некогда крупнейшей авиакомпании Украины.

При этом, секретарь наблюдательного совета "Аэросвита" Максим Юхименко, отметил пассивное участие акционеров ООО "Генавиаинвест" и ФГИ в вопросах развития компании. Систематический отказ этих двух акционеров от участия в общих собраниях акционеров не давал возможности полноценно развиваться "АэроСвиту", а также препятствовал привлечению инвестиционных и заемных средств, срывал утверждение существенных сделок.

"Эти акционеры либо воздерживались от голосования на общих сборах, либо голосовали против практически любого предложения", - сообщил он, особо отметив, что с 2010 года по настоящее время из 57 собраний акционеров состоялись лишь два.

При этом на 26 из этих собраний выносились вопросы, находящихся исключительно в компетенции общего собрания акционеров, однако из указанных собраний состоялось лишь одно.

"Неспособность решать вопросы жизнедеятельности компании не давали возможностей для ее развития", - отметил Юхименко.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

5 февраля 2012 года решением апелляционного хозяйственного суда Киева банкротство авиакомпании «АэроСвит» было приостановлено.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживала 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперировала флотом в составе 7 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использовала воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.