Монополизм поставщиков услуг не способствует развитию авиаперевозчиков – эксперт

Монополизм поставщиков услуг в аэропортах, следствием которого были высокие цены на данные услуги, не способствует динамичному развитию пассажирских авиаперевозчиков.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил вице-президент Центра исследования корпоративных отношений Вячеслав Бутко, сославшись на проведенное центром исследование.

"В результате проведенного нами исследования можно предположить, что аэропорты могли бы вести в большей степени партнерскую политику в отношении авиакомпаний", - сказал В.Бутко.

Он отметил, что, таким образом, успешные финансовые показатели некоторых аэропортов формировалась в том числе за счет расходов авиаперевозчиков, в том числе авиакомпании "АэроСвит".

"Операторы отрасли и эксперты отмечают – аэропорт «Борисполь» ощутил негативное влияние ухода базового перевозчика", – сказал В.Бутко, отметив снижение пассажиропотока в январе на 18%, а за квартал – почти на 22% в международном аэропорту «Борисполь» после прекращения деятельности его базового перевозчика — "АэроСвита".

"Складывается впечатление, что Украина упускает возможность создать в стране крупный пересадочный аэропорт (хаб)", - отметил он.

Одна из проблем заключается в монополизации базовых услуг по наземному обслуживанию. Как следствие – наблюдаются относительно высокие тарифы на обслуживание по граунд-хэндлингу и пассажир-хэндлингу (наземное обслуживание авиарейсов и пассажиров), а также отсутствие системы гибких тарифов в аэропортах страны и рост ставок аэропортовых сборов, что не способствуют развитию пассажирских авиаперевозок в Украине.

Резюмируя, В.Бутко высказал мнение о недостаточном внимании со стороны государства к проблеме развития отрасли авиаперевозок.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Международный аэропорт «Борисполь» в январе-марте 2013 года сократил пассажиропоток на 21,95% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года — до 1,248 млн пассажиров.