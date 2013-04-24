ПЖД в январе-марте увеличила льготные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на 14,8%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-марте 2013 г. увеличила льготные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 млн 389 тыс. человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, в 1 квартале 2013 года в 7 раз увеличились объемы компенсационных возмещений дороге от местных органов исполнительной власти за льготные перевозки в пригородном сообщении – с 1 млн 035 тыс. грн в 1 квартале прошлого года, до 6 млн 951 тыс. грн в январе-марте текущего года.

Вместе с тем, по итогам I-го квартала, компенсационные возмещения ПЖД составили лишь 57,1% от суммы предоставленных пассажирам услуг.

В марте текущего года магистраль увеличила по сравнению с мартом 2012 г. льготные перевозки пригородными поездами на 4,5 тыс. пассажиров – до 508,5 тыс. Сумма компенсации в марте 2013 г. за льготников увеличилась до 3 млн 081 тыс. грн против 2 млн 460 тыс. грн. в марте прошлого года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3,2 тыс. км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.