На ПЖД в 1-м квартале вандалы повредили 21 вагон пригородных электропоездов

На Приднепровской железной дороге (ПЖД) в 1 квартале 2013 г. вандалы повредили 21 вагон пригородных электропоездов.

Как сообщили УНИАН на ПЖД, в результате несанкционированного вмешательства посторонних лиц магистраль понесла убытки на сумму 21,5 тыс. грн.

В частности, вандалы разбили окна в вагонах во время движения пригородных электропоездов по маршрутам Днепродзержинск - Днепропетровск, Пятихатки - Днепропетровск и Кривой Рог-Главный - Пятихатки, а также разрисовали пригородные составы при их отстоях на станциях Кривой Рог-Главный, Долинская и Верховцево.

По каждому случаю порчи вагонов пригородного подвижного состава ПЖД направила материалы в линейные органы милиции, по которым уже открыто 5 уголовных производств.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3,2 тыс. км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.