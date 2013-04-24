ПЖД в 1-м квартале сэкономила более 1,6 тыс. тонн условного топлива на 7,26 млн грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в рамках программы по энергосбережению в 1 квартале 2013 г. сэкономила 1,629 тыс. т условного топлива на общую сумму 7,257 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, сэкономлено 192,8 т дизельного топлива, а также 3,806 тыс. кВт-ч электроэнергии, 97,3 тыс. куб. м природного газа.

ПЖД называет среди основных ресурсосберегающих мероприятий внедрение в структурных подразделениях экономных приборов освещения, автоматизированного и автоматического управления наружным освещением станций, парков и пассажирских платформ, таймеров выключения электропитания. Также повлияли на экономию энергоресурсов замена устаревшего компрессорного оборудования и повсеместная установка приборов учета.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году благодаря реализации программы энергосбережения Приднепровская магистраль сэкономила 2,17 млн тонн дизтоплива, 12,129 млн . кВт/час электроэнергии, 98,3 тонн топочного мазута, 688,3 Гкал тепловой энергии. В денежном выражении общая экономия энергоресурсов за 2012 год составила более 35, 827 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.