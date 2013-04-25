Изменились сроки действия скидок при предварительной продаже билетов на поезда «Интерсити+»

Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) с 25 апреля 2013 года ввела обновленную систему определения стоимости билетов в вагонах 1-го класса поездов категории «Интерсити+» при их предварительной продаже. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

В частности, скидка в 15% действует при покупке билета за 44-45 суток до отправления. Ранее такая скидка действовала только за 45 суток до отправления поезда. Скидка в 10% действует за 30-43 дня до отправления поезда (ранее – за 30-44 дня). При покупке билета за 15-29 дней до отправления поезда пассажир оплачивает полную стоимость билета (ранее этот срок составлял 10-29 дней).

Вместе с тем, покупка билета за 14 и менее дней до отправления поезда предполагает наценку на стоимость билета в размере от 5 до 15%. Наценка в 5% стоимости билета действует при покупке проездных документов за 5-14 дней до отправления поезда, наценка в 10% действует при покупке билетов за 3-4 дня до отправления, наценка в 15% - за 1-2 дня до отправления поезда.

Справка. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 года. УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей. Компания оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.

Поезд категории «Интерсити+» (ИС+) – дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

К классу ИС+ относятся электропоезда “Украинский экспресс” производства Hyundai Rotem.