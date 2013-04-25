Мининфраструктуры разработало госпрограмму развития внутреннего водного транспорта

Министерство инфраструктуры Украины завершило работу над проектом государственной программы развития внутреннего водного транспорта до 2021 года, которая была разработана в рамках развития транспортной стратегии Украины и призвана определить на государственном уровне четкий план действий на среднесрочную перспективу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, документ уже прошел внутреннее согласование в министерстве и разослан на согласование в заинтересованных центральных и местных органах исполнительной власти.

В документе разработан комплекс мер, которые позволят максимально полно раскрыть конкурентные преимущества, потенциал водного транспорта, создать условия для надлежащего развития грузовых и пассажирских речных перевозок, а затем увеличить их объемы.

Речной транспорт по сравнению с другими видами транспорта всегда был экономически выгодным и целесообразным с экологической точки зрения, отметили в пресс-службе, подчеркнув, что для стимулирования участников рынка к использованию этих преимуществ необходимо создать все условия и комплексный подход для удобной работы на реке.

"Именно такой подход и заложен в основу разработанного проекта. Документ предусматривает работу над созданием качественной законодательной базы в этой области и совершенствование модели управления речным транспортом", - пояснили в пресс-службе, отметив, что также в проекте рассмотрены вопросы безопасности судоходства, обновления и модернизации технического, пассажирского и грузового флота, содержание в надлежащем состоянии и развития речной инфраструктуры, совершенствование системы регулирования тарифов на услуги внутреннего водного транспорта, проведения эффективной социальной политики и повышения социальных стандартов работников отрасли, а также интеграции отечественного внутреннего водного транспорта в европейскую транспортную систему.

Вместе с тем, в настоящее время в Украине отсутствует единый специальный законодательный акт, который бы максимально полно охватывал отношения в сфере внутреннего водного транспорта. Поэтому программой предусмотрена разработка и принятие закона Украины «О внутреннем водном транспорте».

Кроме того, запланирована работа над подготовкой и внесением соответствующих изменений в действующее законодательство для упрощения процедур таможенного контроля и таможенного оформления транзитных грузов, перемещаемых через речные порты, а также введение режима внутреннего трансшипмента (это режим перевалки контейнеров, при котором контейнер не покидает территорию порта).

"Будет готовиться и соответствующая нормативная база, необходимая для совершенствования модели управления внутренними водными путями", - отмечается в пресс-релизе.

По данным Мининфраструктуры, ожидаемый результат от выполнения программы - удовлетворение потребностей национальной экономики и населения в услугах речного транспорта, повышение качества речных перевозок и одновременно уменьшения их себестоимости, а также повышение уровня безопасности перевозок и эксплуатационной надежности судоходных гидротехнических сооружений.

При этом реализация программы позволит повысить инвестиционную привлекательность отрасли и создать предпосылки для модернизации речной инфраструктуры и обновления флота.

"Прогнозируется увеличение пропускной способности внутреннего водного транспорта путем увеличения навигационного периода, создание условий для круглосуточного движения судов", - говорится в пресс-релизе.

Проект постановления Кабинета министров «Об утверждении Государственной программы развития внутреннего водного транспорта на 2014-2021 годы» размещен на официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины.

Справка УНИАН. Внутренний водный транспорт обеспечивает низкую себестоимость грузовых перевозок в пересчете на 1 условную тонну груза, не ухудшая при этом экологическое состояние окружающей среды. Показатель энергоэффективности внутреннего водного транспорта в 10 раз превышает автомобильные перевозки и в 5 раз - железнодорожные.

По расчетам Европейской Комиссии, на 5 литров условного топлива 1 тонну груза возможно перевезти: речным транспортом - на 500 км, железной дорогой - на 333 км, автомобильным транспортом - на 100 км.