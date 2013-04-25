Продажи планшетов в Украине за два месяца выросли в 6 раз

В январе-феврале 2013 года украинцы купили порядка 146 тыс. планшетов, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами сети мобильных устройств и аксессуаров «Цитрус», которыми располагает УНИАН.

Согласно исследованию, в денежном измерении объем продаж планшетов за первые два месяца составил порядка 334,5 млн грн. При этом средняя цена планшета в феврале снизилась более чем на 1,7 тыс. грн по сравнению с февралем прошлого года и составила 2230 грн против 3971 грн годом ранее.

Также сообщается, что продажи смартфонов за первые два месяца 2013 года выросли всего на 77% - до 472 тыс. устройств. При этом в сегменте ноутбуков объемы продаж практически не изменились, оставшись на том же уровне, что и год назад – порядка 290,5 тыс. устройств, проданных за январь-февраль 2013 года.

По количеству продаж самой распространенной планшетной операционной системой в Украине, как и в мире, по-прежнему остается система «Андроид», доля которой в январе-феврале прошлого года в Украине составляла 75,6%, а в январе-феврале 2013 она выросла до 91,2%, заняв практически весь рынок планшетов.

Справка УНИАН. Сеть «Цитрус» — украинская национальная сеть гаджетов и аксессуаров. Компания располагает 30 магазинами в 11 городах Украины, среди которых Харьков, Донецк, Днепропетровск, Запорожье, Одесса, Николаев и другие, а также имеет собственный интернет-магазин Citrus.ua.