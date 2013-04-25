Госфининспекция во время инспекции Киевского метрополитена выявила 8,7 млн грн убытков

Государственная инспекция Украины, созданная на базе Главного контрольно-ревизионного управления, провела ревизию деятельности коммунального предприятия «Киевский метрополитен» и установила финансовые нарушения, в результате которых государству причины убытки на общую сумму 8,7 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Во время ревизии выяснилось, что Дирекция строительства метрополитена, выполнявшая функции заказчика строительства, завышала размер отчислений на содержание службы заказчика по договорам строительства участков Куреневско-Красноармейской линии метрополитена на 5,8 млн грн, что привело к убыткам бюджета», - сообщили в Госфининспекции.

Кроме того, посредством оплаты завышенных подрядчиками объемов и стоимости выполненных работ само КП «Киевский метрополитен» получило убытки в размере 1,5 млн грн.

«Материалы ревизии переданы в прокуратуру Киева», - отметили в Госфинспекции.

Как сообщал УНИАН, объем возмещенных убытков, причиненных государству и выявленных органами Государственной финансовой инспекции в первом квартале 2013 года, составил 356,7 млн грн.

Справка УНИАН. Столичный метрополитен состоит из трех действующих линий общей протяженностью почти 64 километра и 51 станции.

Ежедневный объем перевозок составляет около 1,7 миллиона пассажиров.