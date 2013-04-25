«Укрзализныця» ожидает решения Кабмина об акционировании железных дорог

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») ожидает решения Кабинета министров Украины об акционировании железных дорог и преобразовании их в публичное акционерное общество «Украинская железная дорога» («Українська залізниця»), 100% акций которого будут переданы государству.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци» со ссылкой на выступление генерального директора УЗ Сергея Болоболина во время XXVIII заседания Конференции генеральных директоров Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), проходящего в Одессе.

«От реформирования железнодорожного транспорта мы ожидаем повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для реализации транзитного потенциала Украины, интеграции железнодорожного транспорта Украины в европейскую и мировую транспортные системы», - цитирует пресс-центр С.Болоболина.

По его словам, железные дороги Украины перевозят порядка 90% грузов и 50% пассажиров в стране и вопрос реформирования отрасли находится под контролем Президента и правительства, поэтому реформирование определенно будет взвешенным, с учетом позитивного и негативного опыта стран, уже осуществивших такие преобразования.

В этой связи С.Болоболин поблагодарил коллег из железнодорожных администраций других стран за обмен ценным опытом в проведении реформ.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» объединяет Донецкую, Львовскую, Одесскую, Южную, Юго-Западную и Приднепровскую железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

«Укрзализныця» является членом ОСЖД с 1992 года. В состав ОСЖД входят транспортные министерства и центральные государственные органы, ведающие железнодорожным транспортом, 27 стран.

В ходе XXVIII заседания Конференции генеральных директоров Организации его участники подводят итоги работы комиссий ОСЖД за 2012 год по грузовым и пассажирским перевозкам, инфраструктуре, а также постоянных рабочих групп по информатике, кодированию и расчетным вопросам железных дорог.