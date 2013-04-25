Банк "Форум" предоставил Львовской железной дороге кредит на 25 млн грн

Банк «Форум» предоставил Львовской железной дороге кредитную линию в размере 25 млн грн на 1 год под 21% годовых в гривне, говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, кредитные средства будут направлены на пополнение оборотных средств.

В банке напомнили, что ГП "Львовская железная дорога" в марте 2013 года провело тендер на привлечение кредитных ресурсов, победителем которого стал банк «Форум».

Справка УНИАН. Банк «Форум» работает на рынке Украины 1994 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 9,31 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 7,28 млрд грн, обязательства - 7,83 млрд грн, средства клиентов - 6,32 млрд грн, собственный капитал - 1,48 млрд грн, уставный капитал - 5,93 млрд грн. В первом квартале банк получил прибыль в размере 1,91 млн грн. Основным владельцем банка является бизнесмен Вадим Новинский через инвестиционную группу «Смарт-Холдинг».

Львовская железная дорога входит в состав "Укрзализныци" и пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.